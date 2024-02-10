Galatasaray Başakşehir ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray Başakşehir ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Süper Lig'de 25. hafta maçında Galatasaray Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile başa baş şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray, 25. hafta maçında bu akşam Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı süren Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier yok.

Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i belirledi. Buruk'un sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle:

Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem D., Barış, Mertens, Kerem A., Icardi.

Başakşehir'in ise şu kadro ile sahada yer alması bekleniyor:

Volkan, Kemen, Ba, Opoku, Dubois, Josef, Deniz Türüç, Emirhan, Berkay, Figueiredo, Piatek.

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