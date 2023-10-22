Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih ile yapacağı maçın hakemi açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

Bu dev maç öncesi karşılaşmanın hakemi belli oldu.

MAÇI DAVIDE MASSA YÖNETECEK
Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

GALATASARAY GRUPTA İKİNCİ
Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag beraberliği ile başlayan Galatasaray, ikinci maçta İngiltere'de Manchester United'ı 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Temsilcimiz, 4 puanla grupta ikinci sırada bulunuyor.

Bayern Münih ise 6 puanla lider konumda.

Grupta oluşan puan tablosu şu şekilde;

1- Bayern Münih 6
2- Galatasaray 4
3- Kopenhag 1
4- Manchester United 0

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