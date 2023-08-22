Galatasaray Beşiktaş derbisi 2 Eylül'de

Galatasaray Kadın Basketbol'un programı belli oldu.

KAYNAK: AA
Galatasaray Beşiktaş derbisi 2 Eylül'de

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın 2023-2024 sezonu hazırlık programı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alper Durur yönetiminde 1 Ağustos'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yerli oyuncular ile çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, hazırlık döneminde 6 maç yapacak.
Kampın ilk etabı için yarın Ankara'ya hareket edecek sarı-kırmızılılar, BOTAŞ ve OGM Ormanspor ile iki hazırlık maçı oynadıktan sonra İstanbul'a dönerek çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
"Sarayın Sultanları", yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı daha oynayarak 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak ING Kadınlar Basketbol Ligi öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in hazırlık dönemi maç programı şöyle:
24 Ağustos Perşembe:
BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BOTAŞ Spor Yapracık Tesisleri Spor Salonu)
26 Ağustos Cumartesi:
OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu)
31 Ağustos Perşembe:
Galatasaray Çağdaş Faktoring-İzmit Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
2 Eylül Cumartesi:
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Florya Metin Oktay Tesisleri)
5 Eylül Salı:
Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)
7 Eylül Perşembe:
Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

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