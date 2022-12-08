“Üç Büyükler” tarikatta yaşanan cinsel istismar skandalına sert tepki gösterdi

Türk sporunun asırlık çınarları Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 6 yaşında evlendirildiği ortaya çıkan H.K.G’ye yapılan istismara tepki gösterdi.



Galatasaray “Çocuk olmaya hakkım var” yazan görseli “#BenDahaÇocuğum” hashtagiyle paylaşırken Beşiktaş ise “Rezalet” yazan görseli “#Daha6Yaşında” hashtagiyle paylaştı. Fenerbahçe ise "Çocuklar her şeyimiz!" paylaşımı yaptı.









İsmailağa Cemaati’nin “Hocaefendi”, “Efendimiz” diye hitap ettiği Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G’i 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile imam nikahıyla “evlendirdiği” ortaya çıkmış, Rezaleti ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan, ses kayıtlarını köşesinde paylaşmıştı.

