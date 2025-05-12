Galatasaray bir yıl daha kapalı gişe: 24 saatte tükendi

Galatasaray, 2025-26 sezonu için satışa sunulan kombine biletlerinin tükendiğini duyurdu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’2025-2026 sezonu için satışa sunulan kombine biletlerimiz tükenmiştir. İlginiz için teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!’’ denildi.

YENİ KOMBİNE FİYATLARI

Sarı kırmızılı takımın 2025-2026 sezonu kombine satış fiyatları:

Kale arkası üst tribün fiyatı 24.000 TL, kale arkası tribün ise 26.000 TL olarak satışa sunuldu.

Doğu ve Batı üst tribün fiyatı 53.000 TL, alt tribün fiyatı ise 60.000 TL olarak belirlendi.

Saha yakınındaki tribünlerdeki bilet fiyatları ise 80.000 TL ile 180.000 TL arasında değişiyor. Divan Kurulu Üyeleri için İndirimli Kombine: 43.750 TL (Doğu Tribünü Blok 114, KDV dahil)