Galatasaray bombayı patlatıyor. Zaha'nın yerine geliyor

İngiliz kulüpleriyle transfer görüşmeleri yürüten Wilfried Zaha, Hatayspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray, Fildişili oyuncunun alternatifini Almanya'da buldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTİYOR

Galatasaray, Freiburg'un 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai ile transfer görüşmelerine başladı. Sallai, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda forma giymek istiyor.

HEM SKORER HEM SAVUNMACI

Roland Sallai'nin oyun stili, Galatasaray'da daha önce forma giyen Milot Rashica'ya benzetiliyor. Sallai, hem skorer kimliğiyle hem de önde alan presi ve savunmaya katkılarıyla teknik ekibin beklentilerini karşılayabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.