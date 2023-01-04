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Galatasaray'ın derbi korkusu: Sarı alarm

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Aslan, derbi öncesi kazanarak liderliği tekrar elde etmek istiyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:14
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Galatasaray bu akşam alarmda: Derbi korkusu

Galatasaray'ın derbi korkusu: Sarı alarm
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Sarı-kırmızılılar'da Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un son idmanda da oyuncularına bu konuda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

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Ata Türkmen
4.01.2023 11:31
Bakalım Var ve Hakemler hangi takımın puanını gasp edecekler. MHK'da güçlü olan kazanır. İki takımda haftayı rakibin puanlarını gasp ederek kapattı.  
 
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