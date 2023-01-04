Galatasaray'ın derbi korkusu: Sarı alarm

Sarı-kırmızılılar'da Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un son idmanda da oyuncularına bu konuda uyarılarda bulunduğu belirtildi.
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