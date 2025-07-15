Galatasaray bu kez Icardi'ye izin vermedi: Arjantin'de flaş talep

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın yeni sezon kampına çocuklarının velayetiyle ilgili dava nedeniyle birkaç gün geç katılan Icardi'ye sarı kırmızılı kulübün bir daha özel izin vermeyeceği ifade edildi.

Gazeteci Guido Zaffora'nın aktardığına göre uzun bir sakatlık sürecinden dönen yıldız futbolcunun tamamlaması gereken birçok antrenman programı bulunduğu için kulüp oyuncunun İstanbul'a olmasını istiyor.

Kulübün bu kararı sonrası yıldız futbolcunun avukatlarının da şu anda Wanda Nara ile kalan Icardi'nin 2 kızının İstanbul'a tek başlarına gidebilmesi için Arjantin'de savcılıktan izin istediği öğrenildi.