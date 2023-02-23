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Galatasaray Çağdaş Faktoring İspanya'da fark attı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Cadi La Seu'yu 86-61 yendi

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 06:04
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Cadi La Seu'yu yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring İspanya'da fark attı
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İspanya'nın Cadi La Seu takımını 86-61 yendi.

Lleida kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-12 önde geçen sarı-kırmızılı takım, devreye de 40-31 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ve farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 69-39 önde girdiği mücadeleyi 86-61 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mart Çarşamba günü, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

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