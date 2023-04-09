9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesibe Aydın'ı yenen Galatasaray Fenerbahçe'ye rakip oldu

Nesibe Aydın'ı yenen Galatasaray Fenerbahçe'ye rakip oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finale yükseldi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:56
Takip Et

Galatasaray Çağdaş Faktoring farklı kazandı

Nesibe Aydın'ı yenen Galatasaray Fenerbahçe'ye rakip oldu
+
Aa
-

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 84-68 yendi.

Yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Hüseyin Çelik, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 17, Yashey 24, Işıl Alben 11, Jurjane 3, Zyaire 22, Büşra Akbaş, Pelin Derya Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez 2, Meltem Yıldızhan 2

Nesibe Aydın: Ramona 8, Feride Şevval 13, Lauren 17, Keiana 20, Derin Yaya 10, Gülşah Duman, Elif Emirtekin, İlayda Güner

1. Periyot: 33-14

Devre: 55-34

3. Periyot: 69-56
(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
7
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.