Galatasaray Çağdaş Faktoring Fransız rakibini devirdi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi BLMA'yı 88-75 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 1 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Xhelal Mumini (Kosova), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 20, Prince 12, Pelin Bilgiç 2, McCowan 29, Stevens 21, Işıl Alben, Jurjane 4, Pulvere, Meltem Yıldızhan
BLMA: Peters 15, Toure 3, Linskens 15, Vanloo 18, Bernies 10, Naigre 4, Badiane 10, Rabot
1. Periyot: 26-14
Devre: 48-36
3. Periyot: 68-58
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