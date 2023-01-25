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Galatasaray Çağdaş Faktoring Fransız rakibini devirdi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring Fransız takımı BLMA'yı 88 - 75 yendi

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 22:53
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Galatasaray Çağdaş Faktoring galip

Galatasaray Çağdaş Faktoring Fransız rakibini devirdi
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi BLMA'yı 88-75 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 1 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Xhelal Mumini (Kosova), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 20, Prince 12, Pelin Bilgiç 2, McCowan 29, Stevens 21, Işıl Alben, Jurjane 4, Pulvere, Meltem Yıldızhan

BLMA: Peters 15, Toure 3, Linskens 15, Vanloo 18, Bernies 10, Naigre 4, Badiane 10, Rabot

1. Periyot: 26-14

Devre: 48-36

3. Periyot: 68-58

 

 

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