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Galatasaray Çağdaş Faktoring pes etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring BOTAŞ'a 86-77 mağlup oldu

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 20:35
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Galatasaray Çağdaş Faktoring yenildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring pes etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 22. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-77 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Nihat Çetin, Selena Gamze Öget Çerçi

BOTAŞ: Sevgi Uzun 12, Sehernaz Çidal 12, Macaulay 18, McCall 14, Doyle 14, Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 6, Hatice Pelin Gülçelik, Meltem Avcı 6

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacıckaite 10, Işıl Alben 6, Jurjane 26, Pulvere 13, McCovan 10, Büşra Akbaş 3, Miray Balotu 2, Meltem Yıldızhan 7

1. Periyot: 18-17

Devre: 41-43

3. Periyot: 60-59

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