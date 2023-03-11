﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring pes etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 22. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-77 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Alper Özgök, Nihat Çetin, Selena Gamze Öget Çerçi
BOTAŞ: Sevgi Uzun 12, Sehernaz Çidal 12, Macaulay 18, McCall 14, Doyle 14, Melis Gülcan 4, Ayşegül Günay Aladağ 6, Hatice Pelin Gülçelik, Meltem Avcı 6
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacıckaite 10, Işıl Alben 6, Jurjane 26, Pulvere 13, McCovan 10, Büşra Akbaş 3, Miray Balotu 2, Meltem Yıldızhan 7
1. Periyot: 18-17
Devre: 41-43
3. Periyot: 60-59