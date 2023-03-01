﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'da yarı finalde

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, kazandığı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında İspanya temsilcisi Cadi La Seu'yu 75-65 yenerek yarı finale yükseldi.
Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan da 86-61 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, yarı finalde Umar Reyer Venezia (İtalya)-Elitzur Landco Ramla (İsrail) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Zdenko Tomasovic (Slovakya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 7, Prince 5, Stevens 12, Nacickaite 4, McCowan 20, Pelin Bilgiç 4, Tuğçe Canıtez 3, Jurjane 13, Pulvere 5, Meltem Yıldızhan 2
Cadi La Seu: Bahi 12, Ramette 1, Watts 10, Strautmane, Tuntstull 14, Kovacevic 12, Soler 6, Brotons 2, Raventos 8
1. Periyot: 21-12
Devre: 40-27
3. Periyot: 55-47