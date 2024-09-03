Galatasaray çaresiz kaldı. İş mafyaya ulaştı

Düzenleme: Kaynak: Oda tv
Galatasaray çaresiz kaldı. İş mafyaya ulaştı

Mali sıkıntılarla boğuşan Galatasaray borçlarını ödeyemeyince bazı alacaklılar mafyadan yardım istedi.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys’a elenen Galatasaray’ın tüm planları bozuldu. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan sarı-kırmızılılar yaklaşık 30 milyon euroluk gelirden oldu.

Kaçan dev gelir sonrası mali sıkıntıları daha da derinleşen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TEFECİLERDEN BORÇ ALDILAR

Geçtiğimiz sezon boyunca maaş ve bonservis taksitlerini ödeyemediği belirtilen yönetimin aralarında tefeciler ve bir kulüp başkanının da olduğu isimlerden yüklü meblağlarda borç aldığı iddia edildi.

ALACAKLILAR MAFYAYA GİTTİ

Galatasaray’ın borçları ödemekte sıkıntı çektiğinin belirtildiği haberde bazı alacaklıların mafyaya başvurduğu da ifade edildi.

FLORYA PROJESİ BAŞLAMADAN SATMAYA BAŞLADILAR

Haberde ayrıca yönetimin henüz inşaatına başlanmayan Florya Projesi'nden satışlar yaparak elden para aldığı aktarıldı.

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