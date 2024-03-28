Galatasaray Cem Küçük’ü RTÜK’e şikayet etti 'Şaşkınlıkla izliyoruz'

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Cem Küçük’ü RTÜK’e şikayet etti 'Şaşkınlıkla izliyoruz'
Galatasaray, TGRT Haber ve sunucusu Cem Küçük'ü RTÜK'e şikayet etti.

Galatasaray Kulübü, kapalı devre yapılan hakem kayıtlarıyla ilgili kasıtlı haber yaptığı gerekçesiyle TGRT Haber ve sunucusu Cem Küçük'ü RTÜK'e şikayet ettiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten, “Şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoruz” başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kapalı devre hakem toplantısının tamamının şeffaf bir şekilde yayınlanmasına rağmen; maksadı Galatasaray’a zarar vermek olan bazı programlar ne yazık ki montajlanan belli kısımları haber yapma konusunda ısrar etmektedir!

Gerçekler ortaya çıkmasına rağmen; TGRT Haber kanalında Cem Küçük’ün moderatörlüğünü yaptığı ‘Günaydın Türkiye’ programı, haber içeriğinde TFF tarafından yayınlanan görüntülerden sadece montajlanıp maksatlı olarak servis edilen kısmına yer vermekte ve yorumlamakta bir sakınca görmemiştir!

Objektif habercilik ilkesini hiçe sayan ve Galatasaray’a karşı yürütülen algı operasyonuna destek olan TGRT Haber ve Cem Küçük hakkında; dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasal mevzuat kapsamında, RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır.”

İlgili Haberler
Fenerbahçe Süper Lig'den çekilmeli mi? Aziz Yıldırım Ali Koç'un yapması gerekeni açıkladı
Son Haberler
Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı Spor
Arda Güler'i özel yapan sırrı Vitor Pereira açıkladı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 gözaltı Yerel Haberler
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 36 gözaltı
Uşak’ta 377 bin kişiye bir onkolog düşüyor. ‘Giderlerse gitsinler’ denilmişti. Hani sağlıkta çağ atlamıştık? Gündem
Uşak’ta 377 bin kişiye bir onkolog düşüyor. ‘Giderlerse gitsinler’ denilmişti. Hani sağlıkta çağ atlamıştık?
Göz hastalıklarına iyi geliyor. Deri hastalıklarına yararlı. İşte faydalarıyla göz dolduran ot Şifalı Bitkiler
Göz hastalıklarına iyi geliyor. Deri hastalıklarına yararlı. İşte faydalarıyla göz dolduran ot
Oy istediği köylüler Osman Gökçek'i kovdu. İşte kovulma anları Gündem
Oy istediği köylüler Osman Gökçek'i kovdu. İşte kovulma anları
Farfara otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri... Şifalı Bitkiler
Farfara otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...
İneğe tecavüz eden Türk suçüstü yakalandı. Hollanda’dan Türkiye’ye sınır dışı edilen inek tecavüzcüsünün kimliği belli oldu Dünya
İneğe tecavüz eden Türk suçüstü yakalandı. Hollanda’dan Türkiye’ye sınır dışı edilen inek tecavüzcüsünün kimliği belli oldu