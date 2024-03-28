Galatasaray Cem Küçük’ü RTÜK’e şikayet etti 'Şaşkınlıkla izliyoruz'

Galatasaray Kulübü, kapalı devre yapılan hakem kayıtlarıyla ilgili kasıtlı haber yaptığı gerekçesiyle TGRT Haber ve sunucusu Cem Küçük'ü RTÜK'e şikayet ettiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten, “Şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoruz” başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kapalı devre hakem toplantısının tamamının şeffaf bir şekilde yayınlanmasına rağmen; maksadı Galatasaray’a zarar vermek olan bazı programlar ne yazık ki montajlanan belli kısımları haber yapma konusunda ısrar etmektedir!

Gerçekler ortaya çıkmasına rağmen; TGRT Haber kanalında Cem Küçük’ün moderatörlüğünü yaptığı ‘Günaydın Türkiye’ programı, haber içeriğinde TFF tarafından yayınlanan görüntülerden sadece montajlanıp maksatlı olarak servis edilen kısmına yer vermekte ve yorumlamakta bir sakınca görmemiştir!

Objektif habercilik ilkesini hiçe sayan ve Galatasaray’a karşı yürütülen algı operasyonuna destek olan TGRT Haber ve Cem Küçük hakkında; dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasal mevzuat kapsamında, RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır.”