Galatasaray çeyrek final maçını 3-1 kaybetti. Kupadan elendi

Arkas Spor ve Galatasaray, AXA Sigorta Kupa Voley'de karşı karşıya geldi.
İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Arkas Spor, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Galatasaray ise kupaya veda etti.
Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Galatasaray: Zimmermann, Mijailovic,Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)
Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17
Süre: 110 dakika (27’, 33’, 26’, 24’)
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