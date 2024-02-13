Galatasaray çeyrek final maçını 3-1 kaybetti. Kupadan elendi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Galatasaray çeyrek final maçını 3-1 kaybetti. Kupadan elendi
Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, Arkas Spor'a 3-1 mağlup oldu ve Dörtü Final'e katılmayı kaçırdı.

Arkas Spor ve Galatasaray, AXA Sigorta Kupa Voley'de karşı karşıya geldi.

İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Arkas Spor, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Galatasaray ise kupaya veda etti.

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Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Galatasaray: Zimmermann, Mijailovic,Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

Süre: 110 dakika (27’, 33’, 26’, 24’)

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