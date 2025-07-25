Galatasaray çıldırdı: Hedefte dünya yıldızı kaleci

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katann, Victor Osimhen için de Napoli ile anlaşan sarı kırmızılılarda yeni hedef, Fernando Muslera'dan boşalan kaleci pozisyonu.

Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson ile görüştüğü iddia edilen Galatasaray için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı.

Son şampiyonun Fransa devi PSG ile bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma’ya teklif yapmaya hazırlanıyor — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) July 25, 2025

YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATMADI

Fransız L'équipe gazetesinde çıkan habere göre PSG, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve 1 yıl sözleşmesi kalan Gianluigi Donnarumma'yı bu yaz satma ve yerine Lille'den Lucas Chevalier'i transfer etme kararı aldı.

Habere göre PSG, net 7 milyon Euro civarında maaşı ve 3 milyon Euro bonusu olan Gianluigi Donnarumma ile 1 yıldır yeni sözleşme pazarlıklarını sürdürüyordu. Fransız kulübünün önerdiği zam, İtalyan kaleciyi mutlu etmedi ve sözleşme uzatmama kararı aldı. PSG de bunun üzerine bu yaz yolları ayırma kararı verdi.

Diğer yandan İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın ilgi gösterdiği bir diğer kaleci olan Ederson'un da Manchester City'de kalacağı öne sürüldü.