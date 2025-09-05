Galatasaray çıldırdı! Osimhen gibi transfer

Türkiye'de transferin son haftasına girilirken son üç yılın şampiyonu Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan takımı Neom'a transferine izin vermezken yine de her ihtimali göz önünde bulunduruyor.

Galatasaray, Milan'da mutsuz olduğu belirtilen Rafael Leao'nun durumunu yakından takip ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için hamle yapacak. Leao'nun da takımından ayrılmak istediği biliniyor. Sarı kırmızılılar Osimhen gibi bunu fırsat transferi olarak görüyor.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Portekizli futbolcu, 50 maçta 12 gol atarken 13 asist yapmıştı.

