Galatasaray deplasmandan zaferle dönüyor

Kaynak: AA
Galatasaray deplasmandan zaferle dönüyor
CEV Challenge Kupası 8'li Final ilk maçında Macar ekibi Penzügyör'ü deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray rövanş için avantajı yakaladı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta diğer üç seti 25-19, 25-14 ve 25-20 kazanarak mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 19 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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