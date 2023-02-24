Dursun Özbek 'Bu bir iyilik yarışı' diyerek açıkladı. Depremzedelere 250 konut

Futbol dünyası depremin yaralarını sarmak için birlik oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulüpleri yardım tırlarını deprem bölgesine götürdü. Fenerbahçe kan bağışı kampanyası başlatırken, Galatasaray da konteyner ev ve mobil tuvalet kampanyaları başlattı. Galatasaray depremzedeler için konut yapmaya karar verdi.

"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

Sabah gazetesinin haberine göre deprem bölgesini ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremzedeler için 250 konut yapılacağını söyledi. Diğer kulüplere çağrıda bulunan Dursun Özbek, "4 Büyükler olarak sadece şimdi değil, bundan sonra bu bölgeye her yardımı yapmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Bu bir iyilik yarışı olmalı. Ben ne yapıyorsam fazlasını diğer takımlar, camialar da yapmalı. Ben de daha fazlasını yapmalıyım. Devletimize de destek olmalıyız.

"KONUT ÖNEMLİ"

Çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Futbol bambaşka bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışma halindeyiz. Biz Galatasaray olarak 250 adet kalıcı konut yapacağız. Bizim için önemli bir proje bu. Tüm detaylarını açıklayacağız. Bakın kalıcı konut yapmak çok önemli. Bunun altını özellikle çiziyorum. Diğer kulüplerimiz bir fazlasını yapmalı. Bunu her yerde ifade ettim, etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



