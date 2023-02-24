24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek 'Bu bir iyilik yarışı' diyerek açıkladı. Depremzedelere 250 konut

Dursun Özbek 'Bu bir iyilik yarışı' diyerek açıkladı. Depremzedelere 250 konut

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek depremzedeler için 250 konut yapacaklarını açıklarken "Bu bir iyilik yarışı olmalı" diyerek diğer kulüplere de çağrı yaptı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 19:19
Takip Et

Galatasaray depremzedelere 250 konut yaptıracak

Dursun Özbek 'Bu bir iyilik yarışı' diyerek açıkladı. Depremzedelere 250 konut
+
Aa
-

Futbol dünyası depremin yaralarını sarmak için birlik oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulüpleri yardım tırlarını deprem bölgesine götürdü. Fenerbahçe kan bağışı kampanyası başlatırken, Galatasaray da konteyner ev ve mobil tuvalet kampanyaları başlattı. Galatasaray depremzedeler için konut yapmaya karar verdi.
"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"
Sabah gazetesinin haberine göre deprem bölgesini ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremzedeler için 250 konut yapılacağını söyledi. Diğer kulüplere çağrıda bulunan Dursun Özbek, "4 Büyükler olarak sadece şimdi değil, bundan sonra bu bölgeye her yardımı yapmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Bu bir iyilik yarışı olmalı. Ben ne yapıyorsam fazlasını diğer takımlar, camialar da yapmalı. Ben de daha fazlasını yapmalıyım. Devletimize de destek olmalıyız.
"KONUT ÖNEMLİ"
Çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Futbol bambaşka bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışma halindeyiz. Biz Galatasaray olarak 250 adet kalıcı konut yapacağız. Bizim için önemli bir proje bu. Tüm detaylarını açıklayacağız. Bakın kalıcı konut yapmak çok önemli. Bunun altını özellikle çiziyorum. Diğer kulüplerimiz bir fazlasını yapmalı. Bunu her yerde ifade ettim, etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
2
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
5
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
6
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
7
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Elazığ'da kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
﻿Elazığ'da kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
﻿Elazığ'da kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Galatasaray'da Juan Mata'nın geleceği belli oldu
﻿Galatasaray'da Juan Mata'nın geleceği belli oldu
﻿Galatasaray'da Juan Mata'nın geleceği belli oldu
﻿İYİ Partili Koncuk ‘Ülke genelinde, yabancılara konut ve toprak satışı derhal durdurulmalıdır’
﻿İYİ Partili Koncuk ‘Ülke genelinde, yabancılara konut ve toprak satışı derhal durdurulmalıdır’
﻿İYİ Partili Koncuk ‘Ülke genelinde, yabancılara konut ve toprak satışı derhal durdurulmalıdır’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.