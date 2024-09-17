Galatasaray derbi öncesi şov yaptı

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar Selçuk İnan ve öğrencilerini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi kaydetti Gaziantep FK’nin tek golü ise Furkan Soyalp’ten geldi.

Bu sonuç ile birlikte ligde 5’te 5 yapan Galatasaray 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep Fk ise 3 puanda kalarak 14. Sırada yer aldı.

Galatasaray ligin 6. Haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olacak. Gaziantep FK ise Trabzonspor’u ağırlayacak.