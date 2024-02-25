Galatasaray derbisi Beşiktaş'ın aklında yok

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile oynayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Santos önemli açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos, "Farklı bir hazırlık yapmadık. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Önemli olan, Konyaspor maçının ikinci yarısındaki performansımızı sürdürmemiz. Her rakibe karşı aynı şekilde hazırlanmalıyız. Bu yüzden bugün yüksek konsantrasyonla oynamalıyız. Konyaspor maçının ikinci yarısındaki performansımızı tekrarlamalıyız." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, "İstanbulspor son maçını 2-2 berabere tamamladı. Maçtan kopmayan bir takım. Oyuncularımızın yüksek konsantrasyonda olması şart." dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BUGÜN"

Santos, kadroda kart sınırında olan oyuncular ve bir sonraki hafta Galatasaray ile oynayacakları maçın hatırlatılması üzerine, "Böyle bir durum aklımızda yok. Her maç bizim için eşit önemde. Herkes bunun farkında. O maçlara sonra bakarız, bizim için önemli olan bugün" yanıtını verdi.