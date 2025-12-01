Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR ve AVAR hakemleri açıklandı. Yapılan duyuruda, VAR hakemi olarak Ali Şansalan, AVAR hakemi olarak Hakan Yemişken ve AVAR 2 olarak İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev yapacağı kaydedildi.

Bu açıklamanın ardından, Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada adeta ayağa kalktı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan derbiye Ali Şansalan'ın VAR hakemi olarak atanmasına Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya hesaplarından ciddi tepkiler gösterdi. Yapılan paylaşımlarda, Şansalan'a sert sözlerle yüklenildi.

İşte yapılan paylaşımlardan öne çıkanlar

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından bir açıklama yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."