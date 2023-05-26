Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan ve 30 Mayıs'ta Ankaragücü deplasmanında kazanarak zaferi garantilemek isteyen Galatasaray'da tüm gözler zorlu maça çevrildi.

Taraftar, teknik ekip ve oyuncular, Sarı-Lacivertliler karşısında alınacak galibiyete kitlenmişken yönetim de bir yandan çalışmalarına devam ediyor.

Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, rotayı İngiltere'nin bir başka büyük takımına kırdı.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Tottenham'ın 20 yaşındaki ön liberosu Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı. Üstelik Sarı-Kırmızılılar'ın, Senegalli oyuncu için Tottenham'la ilk görüşmeyi yaptığı da kaydedildi.

17 MİLYO EURO

2021 yılında Metz'den 16.9 milyon Euro'ya transfer edilen Sarr bu sezon Eflatun-Beyazlı formayla 13 maça çıktı. Genç oyuncu bu yaşında Senegal Milli Takımı'nda da şimdiden 14 karşılaşmada forma giydi.