Galatasaray efsanesinden itiraf "Muslera'yı hiçbir zaman sevmedim!"

KRT Futbol programına katılan Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Cevad Prekazi kendi döneminde birlikte oynadığı Simovic'in kalecilik konusunda bir numara olduğunu ve sarı kırmızılı takımın Uruguaylı file bekçisi Muslera'yı ise sevmediğini söyledi.

"SIMOVİC GİBİSİ BİR DAHA TÜRKİYE'YE GELMEZ"

Prekazi "Muslera'yı hiçbir zaman sevmedim. Bana 'Muslera mı, Simovic mi?' diyorlar. Bu soru ayıp. Simovic gibisi bir daha Türkiye'ye gelmez. Ne Mondragonu! Taffarel... Haydi be ne Taffarel'i Allah'ını seversen. Simovic gibi bir eldiven yok" ifadelerini kullandı.