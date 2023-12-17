Galatasaray eski başkanlarından Süper Kupa tepkisi: Takımı maça çıkartmam

Süper Lig son şampiyonu Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ve Mehmet Cansun ile eski yönetici Sedat Doğan, Fenerbahçe’ye karşı mücadele edecekleri Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynatılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Sözcü Televizyonu’nda yayınlanan “Türkiye’nin Sözü” programına katılan Galatasaray eski yöneticisi ve hukukçu Sedat Doğan Süper Kupa Finali ile ilgili olarak "100 yıl önce yok edilmeye çalışılan bir millet var. O millet Atatürk’ün önderliğinde çok büyük fedakarlıklarla kalkmış; cumhuriyeti kurmuş. Siz 100 yıl sonra; sizi 100 yıl önce yok etmeye çalışan ve buna devam eden cenaha, Boğaz’dan donanmayı geçirerek bir mesaj veriyorsunuz. 100. yılda yaptığınız her aktivite aslında buna yönelik."

“MİLLETİ DİNLEMEME ÖRNEĞİDİR”

"Uluslararası ilişkilerde ülkelerin güçleri ‘soft power’ ve ‘hard power’ diye ayrılıyor. Spor bir ‘soft power’. Siz en çok uluslararası ilişki kurduğunuz unsur olan sporda 100. yıl kupanızı Suudi Arabistan’da oynamaya kalkıyorsunuz. Bu bir liyakatsizlik örneğidir. Milleti dinlememe örneğidir."

“BURADA OYNANMIYORSA MAÇA ÇIKMIYORUZ”

"Kulüplerin başvurularına rağmen TFF Başkanı şahsi egosu ve ihtirası ile ‘Bu maçı Arabistan’da oynayacağız’ diyorsa, bunda kötü niyet vardır. Tansiyonu yükseltmeden kulüplerin bu işi çözme iradesi vardı. Gelinen noktada yapılması gereken nettir. İki kulüp başkanı ve yönetimlerinin “Burada oynanmıyorsa maça çıkmıyoruz” demeleri gerekir. Ben Galatasaray Başkanı’ndan bekliyorum. Biri çıkmıyorum derse öbürü de çıkmaz." dedi.

“FENERBAHÇE’Yİ DİYARBAKIR’DA JİLETLEDİLER”

Meler’e yapılan saldırı ile ilgili de konuşan Doğan, “Bir başkanın hakeme yumruk atması, popülaritesinden bu şekilde cezalandırıldı. 2 yıl önce Fenerbahçe Kadın Takımı Diyarbakır’da jiletlendi. Geçen sene Amed-Bursa maçında vahim işler oldu. Hem Diyarbakır’da hem de Bursa’da. Türkiye Cumhuriyeti bütün istihbaratı, İçişleri Bakanlığı’nın kaynaklarıyla bunu engelleyemedi. Ali Koç adil rekabet olmadığından bahsetti, liyakatli bir başkan ve yönetimin olmadığını ifade etti. Demokratik ülkelerde bunlar olsa, yönetim filan kalmaz” ifadelerini kullandı.

Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanmasına bir tepki de Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları Ünal Aysal ve Mehmet Cansun’dan geldi.

“GALATASARAY BAŞKANI OLSAM TAKIMI SAHAYA ÇIKARMAM”

Ünal Aysal, "Süper Kupa finalinin bu özel senede Türkiye’de oynanması lazım. Anlaşma bile yapılmış olsa ya ertelenir ya da tazminatı ödenir. Başkanlar bir araya gelip çözüm bulmak zorunda. Suudi Arabistan ısrarı devam ederse ya bu sene oynanmaması ya da önümüzdeki seneye ertelenmesi lazım. Bu ikisi de olmuyorsa; Galatasaray Başkanı olsam Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan duruşu sergileyip takımı sahaya çıkarmam."

“GALATASARAY’A KİMSE ZORLA İŞ YAPTIRAMAZ”

Mehmet Cansun, "Bu özel senede ülke sporunun iki çınarının milli beraberliği ortaya koyması çok önemli. Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan ya da başka bir ülkede finalin oynanması doğru olmaz. Galatasaray’a kimse zorla bir iş yaptıramaz. Gerekirse Galatasaray’ın Cumhuriyet’e bağlılığını ortaya koymak adına bu maça gidilmesin. Takım sahaya çıkmasın. Sergilenecek böyle sert bir tavırda bile başkan ve yönetimin yanındayız."

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Süper Kupa mücadelesi 29 Aralık Cuma günü Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanancak