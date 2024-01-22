Galatasaray farklı kazandı Alex de Souza tebrik etti

Trabzonspor konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

Bordo-Mavili ekip adına karşılaşmada belki de tek olumlu hareket Edin Visca'nın rekor kırmasıydı.

Enis Destak'ın attığı tek golün asistini yapan Bosnalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde 109 asiste ulaşarak Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'yı geride bıraktı. Brezilyalı futbol adamı, karşılaşmanın ardından Edin Visca'yı tebrik etti.

Süper Lig'de en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tek başına eline geçiren 33 yaşındaki Visca için Alex şu mesajı attı: "Edin Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak ederler."