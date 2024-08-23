Galatasaray Fenerbahçe derbisi için karar çıktı. Savcılık açıkladı

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve iki kişi hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve kulübün doktoru Ertuğrul Karanlık’ın, avukatları aracılığıyla Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında çeşitli suçlamalarla şikayette bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin şikayet dilekçesinde, derbi sonrasında Fenerbahçe futbol takımının galibiyet sevinci yaşamadan soyunma odasına götürüldüğü, yönetici, oyuncu ve teknik ekibin sahada fotoğraf çektirmek istedikleri ancak Galatasaray görevlilerince engellendikleri, fiziki ve sözlü müdahaleye maruz kaldıkları iddia edildi.

Çelikkıran’ın ifadelerine de yer verilen kararda, Çelikkıran’ın, Fenerbahçe’nin sahada fotoğraf çekimi sırasında saldırıda bulunduğu ve Karanlık’ı darbettiği öne sürüldü. Ancak, Aktürkoğlu ve Yazgan’ın olaylar sırasında Karanlık'a yönelik bir eylemde bulunduklarına dair somut bir delil veya iddia bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca, şikayet dilekçesinde Aktürkoğlu ve Yazgan’ın hangi eylemler nedeniyle suçlandıklarına dair herhangi bir tespitin yer almadığı belirtildi. Çelikkıran ile Karanlık arasında yaşanan tartışmada, Aktürkoğlu ve Yazgan’ın müdahil olduklarına dair kamera kaydı olmadığı da kaydedildi.

Çelikkıran’ın, Fenerbahçe bayrağını gasbettiği iddialarının ise kamera kayıtlarında doğrulanmadığı ve Çelikkıran’ın cebir kullanmadığı, bu nedenle yağma suçunun oluşmadığı ifade edildi.

Öte yandan, derbi sonrası çıkan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında "kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık" suçlamalarıyla hapis cezası talep edildi.

İddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında ise takipsizlik kararı verildi.