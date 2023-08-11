Galatasaray Fenerbahçe'den Fred'in intikamını almak için harekete geçti

Sarı-kırmızılılar bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Nicolas Dominguez'i gündemine aldı.

Galatasaray Fenerbahçe'den Fred'in intikamını almak için harekete geçti

Yeni sezona dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Avrupa’da başarı yakalamak isteyen son şampiyon Galatasaray rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

TORREİRA'NIN YANINA TRASNFER ETMEK İSTİYORLAR
Fanatik’te yer alan habere göre, Torreira'nın yanına bir transfer gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar Dominguez’i gündemine aldı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin bir süredir Nicolas Dominguez’i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen haberler arasındaydı.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Bologna’da geçiren Arjantinli yıldız burada çıktığı 34 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi Güncel
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu Spor
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var Güncel
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var
İstanbul'da fabrika yangını Güncel
İstanbul'da fabrika yangını
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı Güncel
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı Sağlık
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk Teknoloji - Otomotiv
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk