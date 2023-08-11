Galatasaray Fenerbahçe'den Fred'in intikamını almak için harekete geçti

Yeni sezona dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Avrupa’da başarı yakalamak isteyen son şampiyon Galatasaray rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

TORREİRA'NIN YANINA TRASNFER ETMEK İSTİYORLAR

Fanatik’te yer alan habere göre, Torreira'nın yanına bir transfer gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar Dominguez’i gündemine aldı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin bir süredir Nicolas Dominguez’i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen haberler arasındaydı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Bologna’da geçiren Arjantinli yıldız burada çıktığı 34 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.