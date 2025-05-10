Galatasaray Fernando Muslera'nın halefini buldu! Hedefte Jan Oblak var

Süper Lig devi Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor. Ülkesi Uruguay'a dönmeye hazırlanan tecrübeli ismin boşluğunu yine benzer bir kalitede transferle doldurmak isteyen yönetim aradığı ismi İspanya LaLiga'da buldu.

FERNANDO MUSLERA'DAN SONRA JAN OBLAK

Gelen son bilgilere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kaleyi Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli olan bir isme emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda yönetimin, Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı listesine aldığı öğrenildi. Cimbom'un, bu transfer için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

AYRILMAK İSTİYOR ANCAK...

Atletico Madrid'in, Jan Oblak'ı bırakmak istemediği ancak başarılı kalecinin yeni bir maceraya yelken açmak için takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Bu detay Galatasaray'ın elini güçlendirirken, Sloven eldiveni transfer etmek için Alman ve İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu biliniyor.

Madrid ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.