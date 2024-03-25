Galatasaray Florya'dan kaçtı

Kaynak: Fanatik
Galatasaray Florya'dan kaçtı
Galatasaray'ın Antalya kampının nedeni belli oldu.

Galatasaray'ın lige verilen arada Antalya'da yapacağı kamp çalışmaları bugünden itibaren başlayacak.

Sarı kırmızılı takım hazırlıklarını 4 gün Antalya'da sürdürecek.

Antalya kampının nedeni de belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin saha zemininin kötü olması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un zemin nedeniyle sürpriz bir sakatlık yaşanmaması için bu kampı istediği öğrenildi.

Bu sırada zeminin iyileştirilmesi için çalışma yapılacağı ifade edildi.

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