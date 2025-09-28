Galatasaray GAİN rakibine 10 dakikada fark attı

Kaynak: Haber Merkezi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray GAİN, deplasmanda Fatih Vatan Spor’u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Fatih Vatan Spor’u 4-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

İBB Balat Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, ilk yarıda gol bulamazken ikinci yarıda fırtına gibi esti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Maçın 57. dakikasında sahneye kaptan Ebru Topçu çıktı ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 61. dakikada Valentina farkı 2’ye çıkarırken 2 dakika sonra Marta Cintra skoru 3-0 yaptı. 66. dakikada yeniden sahneye çıkan Valentina, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atarak sonucu tayin etti.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA

Galatasaray GAİN, 4-0’lık net galibiyetin ardından gözünü bir sonraki hafta oynayacağı Çekmeköy Bilgidoğa maçına çevirdi.

