Galatasaray geri adım attı. MeritKingNews sponsorluğu askıya alındı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında Galatasaray'ın yeni sponsoruna dair ortaya çıkan tartışmalar mücadelenin önüne geçmişti.

Sarı-kırmızılıların yeni sırt sponsoru olan MeritKing.News sitesinin bir illegal bahis sitesinin paravanı olduğu belirtilerek spor camiasından yapılan anlaşmalara tepki gelmişti.

YASAL OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Her ne kadar Galatasaray yönetimi anlaşmanın hukukçular tarafından incelendiğini ve her şeyin yasal olduğunu söylesede gelen tepkilere daha fazla dayanamadı.

SPONSORLUK ASKIYA ALINDI

Bir açıklama paylaşan Galatasaray yönetimi söz konusu site ile sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "MeritKingNews sponsorluğu şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.