Galatasaray gizlilik kararı aldı

Taraftarların eleştirilerine maruz kalan transferden sorumlu yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Cenk Ergün, bu süreci daha gizli bir şekilde yürütmeye karar verdi.

Başkan Dursun Özbek'e gelen tepkiler nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

Sağ bek pozisyonu için düşünülen Guele Doue transferinde son anda çıkan pürüzler nedeniyle yönetim, diğer seçeneklere yöneldi.

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'dan Jelert ve Manchester United'dan Wan Bissaka için yeniden girişimlerde bulunacak.

Orta saha transferinde ise Wendel ile temaslar sürüyor. Oyuncuyla anlaşan Galatasaray yönetimi, Zenit'i ikna etmeye çalışıyor.

Yönetimin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için şartları zorladığı öğrenildi. Galatasaray, sağ bek ve orta saha transferlerini lig başlamadan tamamlamayı hedefliyor.