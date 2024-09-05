Galatasaray gönderdi ilk maçında şov yaptı

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn beklenen performansa ulaşamayınca gönderilmişti. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralanmıştı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn’ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" denilmişti.

Derrick Köhn, Werder Bremen formasıyla ilk maçına çıktı.

Alman ekibi, milli arada Preussen Münster ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Werder Bremen'in yeni transferi Derrick Köhn, müsabakaya ilk 11'de başladı. Derrick Köhn, maçın 10. dakikasında sol kanattan ceza sahasına doğru pasını verdi. Justin Njinmah, meşin yuvarlağa gelişine vurdu ve ağları sarstı.

Werder Bremen'in yeni transferi Derrick Köhn, ilk maçında asist yapmış oldu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Köhn, sarı-kırmızılı takımda 19 maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik skor üretti.