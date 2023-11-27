Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Manchester maçı öncesi ince hesaplar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında çarşamba günü Manchester United'la karşılaşacak. Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Manchester maçı öncesi ince hesaplar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İstanbul'da İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Sarı kırmızılı takım grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için 2. sırada maçlarını tamamlaması gerekiyor.

A Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Bayern Münih 12 Puan
2- Kopenhag 4 Puan
3- Galatasaray 4 Puan
4- Manchester United 3 Puan

Galatasaray'ın kalan maçları

29 Kasım - 20.45
Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00
Kopenhag-Galatasaray (Parken)

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda Bayern Münih gruptar çıkmayı garantiledi. Diğer 3 takımın da 2. olup gruptan çıkma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'ın yoluna devam etmesi için şu seçenekler bulunuyor:

- Galatasaray son iki maçını da kazanırsa 2. olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacak.

- Galatasaray, Manchester United'ı yenerse İngiliz takımını saf dışı bırakacak ve 2. olamasa bile 3. olarak Avrupa Ligi'ne kalacak.

- Galatasaray, Manchester United'ı yenerse, Kopenhag'ın da Bayern Münih'e yenilmesi halinde Kopenhag'tan alacağı bir puan da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesine yetecek.

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