Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Manchester maçı öncesi ince hesaplar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İstanbul'da İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Sarı kırmızılı takım grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için 2. sırada maçlarını tamamlaması gerekiyor.

A Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Bayern Münih 12 Puan

2- Kopenhag 4 Puan

3- Galatasaray 4 Puan

4- Manchester United 3 Puan

Galatasaray'ın kalan maçları

29 Kasım - 20.45

Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Kopenhag-Galatasaray (Parken)

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda Bayern Münih gruptar çıkmayı garantiledi. Diğer 3 takımın da 2. olup gruptan çıkma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'ın yoluna devam etmesi için şu seçenekler bulunuyor:

- Galatasaray son iki maçını da kazanırsa 2. olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacak.

- Galatasaray, Manchester United'ı yenerse İngiliz takımını saf dışı bırakacak ve 2. olamasa bile 3. olarak Avrupa Ligi'ne kalacak.

- Galatasaray, Manchester United'ı yenerse, Kopenhag'ın da Bayern Münih'e yenilmesi halinde Kopenhag'tan alacağı bir puan da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesine yetecek.