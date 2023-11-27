Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Manchester maçı öncesi ince hesaplar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İstanbul'da İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.
Sarı kırmızılı takım grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için 2. sırada maçlarını tamamlaması gerekiyor.
A Grubu'nda puan durumu şöyle:
1- Bayern Münih 12 Puan
2- Kopenhag 4 Puan
3- Galatasaray 4 Puan
4- Manchester United 3 Puan
Galatasaray'ın kalan maçları
29 Kasım - 20.45
Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)
12 Aralık - 23.00
Kopenhag-Galatasaray (Parken)
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Grubu'nda Bayern Münih gruptar çıkmayı garantiledi. Diğer 3 takımın da 2. olup gruptan çıkma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray'ın yoluna devam etmesi için şu seçenekler bulunuyor:
- Galatasaray son iki maçını da kazanırsa 2. olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacak.
- Galatasaray, Manchester United'ı yenerse İngiliz takımını saf dışı bırakacak ve 2. olamasa bile 3. olarak Avrupa Ligi'ne kalacak.
- Galatasaray, Manchester United'ı yenerse, Kopenhag'ın da Bayern Münih'e yenilmesi halinde Kopenhag'tan alacağı bir puan da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesine yetecek.