Galatasaray Hull City'le karşılaşacak. Yeri ve tarihi belli oldu

Galatasaray, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

İngiliz ekibi 2 Temmuz Pazar günü İstanbul'a gelecek ve 'Corendon Summer Tour 2023' etkinliği kapsamında 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.

Galatasaray Hull City maçının yeri ve tarihi belli oldu.

Galatasaray ile Hull City, 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Daha sonra Riva'daki kampına devam edecek olan Hull City, 9 Temmuz Pazar günü de Hatayspor ile oynayacak.

İngiliz takımı daha sonra ülkesine dönecek.