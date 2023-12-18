Galatasaray için transfer açıklaması. Okan Buruk törende konuştu

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde konuşan Okan Buruk, "Önümüzde uzun bir süre var aslında. Yeniden yapılanma, devre arası ne olacak, transfer dönemi açıldıktan sonra kim gidecek ve kim kalacak…

Bizim amacımız kadromuzu güçlendirmek, buna da ilk yarı bittikten sonra karar vereceğiz. Önümüzde Karagümrük maçı var. Devamında Fenerbahçe derbisi var, çok önemli. Bizim için, Türkiye için önemli. Yarışta birbirine yakın olan iki takım.

Devamında da Süper Kupa var. Yılbaşından sonra da ayın 7’sinde tekrar lig başlayacak. Bu dönemde de biz takım için kararlar vereceğiz. Şu anda aldığımız bir karar yok" dedi.

Sparta Prag eşleşmesini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Bugünü çok heyecanlı geçirdik. Kim gelecek, 8 tane aday… Bu takımların içerisinden seçiyorsunuz tabii, insan ister istemez seçiyor. İyi takım oldukları için buradalar. Avrupa Ligi’nde gruplarını ikinci tamamladıkları için buradalar. Bu takımlardan biri de Sparta Prag. 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle liginde lider durumda. İç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar.

3’lü savunma oynuyorlar. Biz grupta hep 4’lü oynayan takımlara karşı oynadık. Türkiye’de de çok fazla 3’lü oynayan takım yok, o yüzden bizim için yeni bir deneyim olacak. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek.

"Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek" diyen Okan Buruk şöyle devam etti:

İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal.

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir.