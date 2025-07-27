Galatasaray iki isimden birini alacak! Dev transfer

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katan, Nijeryalı forvet Victor Osimhen için de Napoli ile 80 milyon euroya el sıkışan sarı kırmızılıarda efsane kaptan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci için de ciddi arayışlar başladı.

JUVENTUS VE CHELSEA DEVREDE

Fransız basınında Foot Mercato'ya göre Galatasaray, Paris Saint-Germain ile yeni kontrat görüşmelerinde istediğini alamayan Gianluigi Donnarumma'ya ilk teklifini yaptı.

İtalyan kaleci için Juventus ve Chelsea'nin de istekli olduğu bildirildi. Haberde, Cim-Bom'un Osimhen transferiyle güven verdiği ve Donnarumma'yı ikna edebileceği belirtildi.

GUARDİOLA'NIN KARARI BEKLENİYOR

İngiliz basını ise Ederson için görüşmelerin sürdüğünü iddia etti. Haberlerde, Ada devinde file bekçisinin Galatasaray'a sıcak baktığı hatta maaş konusunda da indirim yaptığı vurgulandı.

Fakat Manchester City, kaleci planlamasında net bir karar vermiş değil. Daha önce 13 milyon sterlin karşılığında Burnley'e sattığı James Trafford'u geri alması beklenen Pep Guardiola'nın takımı, henüz bu transferi tamamlamadı.

Öte yandan ikinci kaleci Ortega'nın da ayrılması gündemde. Galatasaray Yönetimi, kulüpleriyle 1 yıllık kontratları kalan iki oyuncuyla da yakından ilgileniyor.