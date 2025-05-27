Galatasaray ile anılıyordu! Kevin De Bruyne uçağa bindi

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Galatasaray ile anılıyordu! Kevin De Bruyne uçağa bindi

Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne'nin geleceği netlik kazandı. Süper Lig devi Galatasaray'ın da gündeminde olan Belçikalı yıldız, uçağa bindi. İşte detaylar...

Yıllardır formasını giydiği Manchester City'de kariyerini sonlandıran Kevin De Bruyne için çok sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yoğun ilgi gösterdiği dünyaca ünlü 10 numara kararını Çizme'den yana kullandı.

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KEVIN DE BRUYNE NAPOLI'YE GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçikalı yıldızın temsilcileri, Napoli'ye transferini tamamlamak üzere İtalya'ya doğru yola çıktı. Manchester City macerasını noktalayan Kevin de Bruyne, son Serie A şampiyonu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu yıllık net 6 milyon euro kazanacak.

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