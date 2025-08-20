Galatasaray ısrarlı! Stoperde ilk tercih

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da savunma hattına takviye için çalışmalar devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği isimlerden Monaco forması giyen Wilfried Singo için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Buruk’un hem stoper hem sağ bek olarak kullanmayı düşündüğü Fildişi Sahilli oyuncu için sarı kırmızılıların kiralama formülünü kullanacağı, kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödeneceği, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 20 milyon euro olacağı öne sürüldü.

Oyuncuya da yıllık 5 milyon euro verileceği belirtildi.