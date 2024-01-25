Galatasaray İstanbulspor ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray İstanbulspor ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Süper Lig'de zirve yarışı yapan Galatasaray, İstanbulspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yle başa baş bir şekilde zirve yarışı yapan Galatasaray, 22. hafta maçında bu akşam İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Bahattin Şimşek.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı süren ve aynı zamanda sarı kart cezalısı da olan Abdülkerim Bardakçı oynamayacak. Tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da yok.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Buna göre sarı kırmızılı takımın Muslera, Boey, Nelsson, D.Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha 11'iyle mücadele etmesi bekleniyor.

İstanbulspor'un muhtkemel 11'i de şu şekilde:

Alp, Okan, Mehmet, Simon Deli, Sambissa, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ali, A. Ndao, V. Ethemi.

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