Galatasaray istedi Fenerbahçe devreye girdi. Devler birbirine düştü

Sami Güntürkün Gürel
Galatasaray istedi Fenerbahçe devreye girdi. Devler birbirine düştü
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolları bu kez de transferde kesişti.

Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin içinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arası son dönemde yapılan karşılıklı sert açıklamalarla iyice açılmıştı.

İki ezeli rakip bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı ekip bir süredir Antalyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile ilgileniyordu.

Son gelen haberlere göre Sarı-Lacivertliler de Oğuz konusunda harekete geçti.

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için Fenerbahçeli yöneticilerin Alanyasporlu idareciler ve oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi.

Ana pozisyonu sol kanat olan, sağ kanat ve santrforda da forma giyebilen 23 yaşındaki Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

Ancak Alanyaspor'un bu rakama Oğuz'u elden çıkarmaya niyeti yok. Yapılacak pazarlıklarda takas artı para önerilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Oğuz Aydın; gösterdiği performansın ardından teknik direktör Montella tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmişti.

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