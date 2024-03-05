Galatasaray istedi Selahattin Baki savcılığa çağrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Baki’nin Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle harekete geçen Galatasaray Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte Selahattin Baki’nin çağrılmasına neden olan sözler:

"Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle. Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar alçalmıştır."