Galatasaray İsviçre'de VAR'la yıkıldı. Batshuayi uçurdu Abdülkerim yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray İsviçre'de VAR'la yıkıldı. Batshuayi uçurdu Abdülkerim yaktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Basel şehrindeki Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleye çok kötü bir başlangıç yapan Galatasaray henüz 3. dakikada geriye düştü. Joel Monterio, Muslera ile karşı karşıya kaldığı anda topu filelere gönderdi.

45+4'te Joel Monterio bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıyı bu skorla geride kapayan Galatasaray'da bir de kaleci Muslera sakatlanarak yerini Günay'a bıraktı.

66. dakikada oyuna giren Batshuayi topla ilk buluşmasında topu filelere gönderdi: 2-1. Belçikalı yıldız 72'de bir gol daha attı ve skoru 2-2'ye getirip Galatasaray'ı umutlandırdı.

İlk ve ikinci golde önemli hatalara imza atan Abdülkerim Bardakçı 84. dakikada topa elle müdahale etti, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Alman hakem penaltı noktasını gösterdi. Abdülkerim bu pozisyonda ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Topun başına geçen Filip Ugrinic, Young Boys'u 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Bu maçın rövanşı 27 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanacak.

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