Galatasaray İsviçre'yi salladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Bern şehrinde Wankdorf Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarlar sokaklarda şov yapıyor.

Yerel saat ile 16.00’dan itibaren Bern şehir merkezindeki Aarbergergasse’de toplanan Galatasaraylı taraftarlar yoğun tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Sokakları Gençlik Marşı'yla inleten Sarı-Kırmızılılar büyük coşku yaşadı.

Young Boys ile oynanacak karşılaşma için kapılar yerel saatle 19.30'da açılacak. Statta da çok sayıda Galatasaray taraftarının olması bekleniyor.