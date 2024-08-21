Galatasaray İsviçre'yi salladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray İsviçre'yi salladı

Young Boys maçı öncesi Galatasaray taraftarı İsviçre sokaklarını Gençlik Marşı'yla inletti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Bern şehrinde Wankdorf Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarlar sokaklarda şov yapıyor.

Yerel saat ile 16.00’dan itibaren Bern şehir merkezindeki Aarbergergasse’de toplanan Galatasaraylı taraftarlar yoğun tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Sokakları Gençlik Marşı'yla inleten Sarı-Kırmızılılar büyük coşku yaşadı.

Young Boys ile oynanacak karşılaşma için kapılar yerel saatle 19.30'da açılacak. Statta da çok sayıda Galatasaray taraftarının olması bekleniyor.

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