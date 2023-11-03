Galatasaray Kasımpaşa karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i belirledi.

Galatasaray Kasımpaşa karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Cimbom bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Teknik direktör Okan Buruk Kasımpaşa maçının ilk 11'ini belirledi. Buruk'un Ziyech'i ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi. Sarı kırmızılı takımın beklenen 11'i şöyle:

Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem A., Zaha, Icardi.

Kasımpaşa'nın ise şu kadroyla maça çıkması bekleniyor:

Ali, Emre, Winck, Omeruo, Yasin Ö., Duhan, Hasan Emre, Saddiki, Ouanes, Selim Dilli, Erdem Ç., Fall.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Son Haberler
Saçından tuttuğu kadını sokak ortasında sürükleyip feci şekilde darbetti Gündem
Saçından tuttuğu kadını sokak ortasında sürükleyip feci şekilde darbetti
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük sürpriz Spor
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük sürpriz
ABD Temsilciler Meclisi 'İsrail'e yardım' yasa tasarısını onayladı Dünya
ABD Temsilciler Meclisi 'İsrail'e yardım' yasa tasarısını onayladı
Manchester United Erik ten Hag'ın görevine son veriyor. İşte yerine gelecek teknik direktör Spor
Manchester United Erik ten Hag'ın görevine son veriyor. İşte yerine gelecek teknik direktör
Türkiye'de 5 sporcuya 3'er yıl doping cezası verildi Spor
Türkiye'de 5 sporcuya 3'er yıl doping cezası verildi
İsrail, Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail, Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü