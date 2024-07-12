Galatasaray kaybettiği maçta kazandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da kampa giren Galatasaray ilk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıktı.

MAÇI KAYBETTİ METEHAN BALTACI'YI KAZANDI

Raiffeisen Arena’da oynanan mücadele kıran kırana geçerken sarı-kırmızılılar Avusturya ekibine 3-2 mağlup oldu.

LASK Linz’e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Leo Dubois (KK) 64. dakikada Lucas Copado ve 85. dakikada Moussa Kone kaydetti. Galatasaray golleri ise 56 ve 71. Dakikalarda Metehan Baltacı’dan geldi.

Her ne kadar sarı-kırmızılılar sahadan mağlubiyet ile ayrılsada taraftarlar Metehan Baltacı’yı kazandıklarını belirterek karşılaşmadan memnun ayrıldı.

"DAHA ORTADA BİR ŞEY YOK"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Metehan Baltacı, "Okan hocam bana şans verdi. Ben hazırım ama daha ortada bir şey yok. Bu bir hazırlık maçı. Daha yolun başındayız. Artık daha özgüvenliyim. İnşallah böyle devam ederim. Arda Turan hocaya da teşekkür ederim. Geçen sezon beni birçok mevkide kullandı. Oyunun her bölümünde bana çok şey öğretti. Onun öğrettiklerini sahada göstermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

METEHAN BALTACI KİMDİR

3 Kasım 2002 tarihinde dünyaya gelen Metehan Baltacı futbola 10 yaşında Galatasaray altyapısında başladı. Tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen genç stoper 2020 yılında Galatasaray A takımına yükseldi.

Geçtiğimiz sezonu 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşan Eyüpspor’da geçiren Metehan Baltacı forma giydiği 29 maçta 2 asist kaydetti.