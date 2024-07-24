Galatasaray Lecce'yi yıktı geçti. Flaş Icardi detayı

Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lecce ile karşı karşıya geldi.

Luca Gotti’nin çalıştırdığı Lecce’yi Raiffeisen Arena’da ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı.

Galatasaray’ın gollerini 9. dakikada Hakim Ziyech ve 40. dakikada Wilfried Zaha kaydetti. Lecce’nin tek golü ise 85. dakikada Kialonda Gaspar’dan geldi.

Icardi ilk kez sahada

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, bu sezonki ilk hazırlık maçında sahaya çıktı. 64. dakikada Mertens’in yerine oyuna giren Icardi kaptanlık pazubandını taktı, Batshuayi ile birlikte çift forvet olarak görev yaptı.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da Parma ile karşılaşacak.