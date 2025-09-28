Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz takımı Liverpool'la karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. UEFA, maçın 4. hakemi olarak Jeremy Stinat'ı görevlendirdi.

Karşılaşmada VAR'da (video yardımcı hakem) Jerome Brisard, AVAR'da (asistan video yardımcı hakem) Mathieu Vernice görev yapacak.

Turpin'in yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle: